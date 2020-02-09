Бородавко: Большунов использует столько сил, сколько необходимо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Дистанцию 15 км уроженец Брянской области прошёл за 33 минуты 10,3 секунды.
«Александр провел очень хорошую гонку, он полностью контролировал ход и заработал максимальное количество бонусов. В прекрасном спринтерском финише завоевал победу. Считаю, правильно разложил силы на всю дистанцию. Эта гонка прошла под диктовку Большунова. Надеюсь, он прибавляет в том, как держит темп. Он использует столько сил, сколько необходимо», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
В итоговом протоколе Александр опередил норвежца Сьюра Рёте лишь на 0,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Иван Якимушкин, четвёртым — его соотечественник Андрей Мельниченко.
«Очень сложно всегда что-либо говорить о победителе. В целом понравилось, как он выступал, как шёл. Тактически всё было сделано правильно», — отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
По итогам девяти этапов Кубка мира в общем зачёте Большунов уже на 395 очков опережает главного преследователя — Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Норвежец пропустил гонки в Фалуне из-за перелома пальца.
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