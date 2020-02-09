Сидорова и Моргунов первенствовали на «Русской зиме» в прыжках с шестом
На легкоатлетическом турнире «Русская зима» завершились соревнования в прыжках с шестом. Среди женщин победу одержала чемпионка мира Анжелика Сидорова, преодолевшая планку на высоте 4,86 м. Елизавета Бондаренко и Ирина Иванова остановились на высоте 4,55.
В мужском турнире убедительную победу одержал вернувшийся после травмы вице-чемпион Европы Тимур Моргунов, преодолевший планку на высоте 5,86 м – это личный рекорд спортсмена в помещении. Ставший вторым Илья Мудров остановился на высоте 5,55.
В прыжках в высоту среди мужчин первенствовал серебряный призёр чемпионата мира Михаил Акименко, по попыткам опередивший Никиту Анищенкова.
В беге на 400 м Екатерина Реньжина в борьбе за победу опередила Антонину Кривошапку.
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