Елистратов и Просвирнова — серебряные призёры этапа КМ в Дрездене на дистанции 1500 м

В Дрездене (Германия) завершился пятый этап Кубка мира по шорт-треку. Россияне Семён Елистратов и Софья Просвирнова завоевали серебряные медали на дистанции 1500 м.

Ещё одно серебро в активе мужской сборной России (Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников) в эстафете на 5000 м.

Шорт-трек. Кубок мира. Пятый этап. Дрезден, Германия

Женщины. 1500 м

1. Сюзанна Шультинг (Нидерланды).

2. Софья Просвирнова (Россия).

3. Тифани Маршан (Франция)…

5. Екатерина Ефременкова (Россия)…

11. Екатерина Константинова (Россия).

Мужчины. 1500 м

1. Чжи Вон Пак (Южная Корея).

2. Семён Елистратов (Россия).

3. Джон-Анри Крюгер (Венгрия)…

6. Денис Айрапетян (Россия)…

14. Сергей Милованов (Россия).

Эстафета. 5000 м

1. Южная Корея.

2. Россия.

3. Нидерланды.