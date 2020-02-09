Елистратов и Просвирнова — серебряные призёры этапа КМ в Дрездене на дистанции 1500 м
В Дрездене (Германия) завершился пятый этап Кубка мира по шорт-треку. Россияне Семён Елистратов и Софья Просвирнова завоевали серебряные медали на дистанции 1500 м.
Ещё одно серебро в активе мужской сборной России (Елистратов, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников) в эстафете на 5000 м.
Шорт-трек. Кубок мира. Пятый этап. Дрезден, Германия
Женщины. 1500 м
1. Сюзанна Шультинг (Нидерланды).
2. Софья Просвирнова (Россия).
3. Тифани Маршан (Франция)…
5. Екатерина Ефременкова (Россия)…
11. Екатерина Константинова (Россия).
Мужчины. 1500 м
1. Чжи Вон Пак (Южная Корея).
2. Семён Елистратов (Россия).
3. Джон-Анри Крюгер (Венгрия)…
6. Денис Айрапетян (Россия)…
14. Сергей Милованов (Россия).
Эстафета. 5000 м
1. Южная Корея.
2. Россия.
3. Нидерланды.
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