Большунов побил рекорд российских лыжников по набранным баллам на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов, одержав победу в масс-старте на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне, выиграл уже седьмую гонку этих соревнований в сезоне-2019/2020. Гонки Кубка мира завершаются 21 марта, а Большунов уже побил российский рекорд по количеству очков в общем зачёте.

После этапа Кубка мира в Фалуне россиянин лидирует с 1647 очками, опережая на 425 баллов Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который пропускал этап в Фалуне из-за перелома пальца. В сезоне-2018/2019 Большунов, ставший вторым в общем зачёте после Клебо, набрал 1617 баллов, что было на тот момент самым высоким результатом среди россиян за всю историю Кубка мира.

Абсолютный рекорд принадлежит норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю — 2634 очка в сезоне-2015/2016. Второй показатель у швейцарца Дарио Колоньи – 2216 очков в КМ-2011/2012.