Большунов побил рекорд российских лыжников по набранным баллам на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов, одержав победу в масс-старте на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне, выиграл уже седьмую гонку этих соревнований в сезоне-2019/2020. Гонки Кубка мира завершаются 21 марта, а Большунов уже побил российский рекорд по количеству очков в общем зачёте.
После этапа Кубка мира в Фалуне россиянин лидирует с 1647 очками, опережая на 425 баллов Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который пропускал этап в Фалуне из-за перелома пальца. В сезоне-2018/2019 Большунов, ставший вторым в общем зачёте после Клебо, набрал 1617 баллов, что было на тот момент самым высоким результатом среди россиян за всю историю Кубка мира.
Абсолютный рекорд принадлежит норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю — 2634 очка в сезоне-2015/2016. Второй показатель у швейцарца Дарио Колоньи – 2216 очков в КМ-2011/2012.
- 9 февраля 2020
-
21:24
-
21:07
-
20:21
-
20:12
-
19:28
-
19:10
-
19:09
-
18:52
-
18:09
-
17:46
-
16:58
-
16:45
-
16:28
-
16:17
-
15:58
-
15:48
-
14:30
-
13:41
-
13:33
-
12:42
-
12:27
-
11:54
-
11:13
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
03:42
-
01:04
-
00:49
-
00:22
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 8 февраля 2020
-
23:44