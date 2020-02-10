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Рёте: проигрывать Большунову не очень обидно

Рёте: проигрывать Большунову не очень обидно
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал противостояние с россиянином Александром Большуновым в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). В итоговом протоколе лидер Кубка мира опередил Рёте на 0,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Иван Якимушкин.

«Мой сценарий заключался в том, что нужно не только быть первым в ходе гонки, но и на финише. Однако Большунов в субботу показал, что является способным спринтером. Проигрывать ему не очень обидно. Но немного неприятно», — приводит слова Рёте NRK.

По итогам девяти этапов Кубка мира в общем зачёте Большунов уже на 425 очков опережает главного преследователя — Йоханнес Хёфслота Клебо. Норвежец пропустил гонки в Фалуне из-за перелома пальца.

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