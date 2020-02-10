Йохауг прокомментировала победу в масс-старте в Фалуне

Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась впечатлениями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Второе место заняла представительница Швеции Эбба Андерсон. Тройку призёров замкнула норвежка Хейди Венг.

«Должна сказать, что победить было особенно приятно. Перед стартом я была настроена пессимистично, так как полагала, что всё закончится массовым спринтом. Но трасса оказалась сложнее, чем я думала. В ходе гонки случались разрывы. Я очень довольна.

Я боролась с Эббой Андерсон, но смогла оторваться на последнем подъёме. В концовке сил у меня осталось больше", — приводит слова Йохауг NRK.

Россиянка Наталья Непряева финишировала на шестом месте. Она уступила победительнице 44,8 секунды.