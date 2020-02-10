Dagbladet: российские лыжные гонки разрушили сами себя. Но не надо уничтожать Большунова

Норвежский портал Dagbladet в статье, посвящённой лыжнику Александру Большунову, отметил замечательные результаты лидера Кубка мира в нынешнем сезоне, но признал, что успехи россиянина всё равно не могут затмить допинговые скандалы с его соотечественниками.
«Российские лыжные гонки разрушили сами себя. Но это не означает, что нам нужно уничтожать Александра Большунова.
Рассмотрение российского дела в CAS, вероятно, будет открытым после того, как ВАДА сделало запрос об этом, а россияне согласились. Это очень положительный момент. Закрытые двери только усиливают подозрения. Но, к сожалению, россияне и так сделали много подозрительного, удержав лидеров и тренеров, уличённых в допинге.
23-летний Александр Большунов слишком молод, чтобы быть причастным к махинациям в Сочи шестилетней давности, но вокруг него в российском лыжном сообществе есть тесные связи между всеми причастными. Даже когда Александр впечатлил на предыдущей Олимпиаде, входя в группу молодых резервистов, заменивших отстранённых российских звёзд, его достижения остались в тени прошлых историй.
Сильный руководитель Елена Вяльбе доверила уличённому в допинг-скандалах тренеру Юрию Бородавко звезду нового поколения. Ему нельзя было разрешать возвращаться к работе после дисквалификации. Так что ошибка начинается именно здесь — с самих россиян», — в частности, говорится в статье.
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