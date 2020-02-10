Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на «Ски Тур»

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта. В частности, в состав мужской команды вошёл Йоханнес Хёсфлот Клебо, пропустивший этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца.
В заявку мужской команды вошли: Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Финн Хоген Крог, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Эрик Вальнес.
В состав женской сборной на «Ски Тур» включены: Mайкен Касперсен Фалла, Рагниль Хага, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Юлье Мюре, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тирил Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг.
В общем зачёте женского Кубка мира лидирует Терезе Йохауг. В мужском Кубке мира Йоханнес Хёсфлот Клебо идёт вторым. Этапы «Ски Тура» пройдут в Швеции и Норвегии.
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