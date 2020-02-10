Бывший глава кировской федерации карате осуждён на семь лет за педофилию

Суд в Кировской области вынес обвинительный приговор бывшему главе областной федерации карате и обладателю чёрного пояса Михаилу Хурамшину по делу о сексуальном преступлении против ребёнка, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Тренер осуждён на 7 лет колонии строгого режима. От действий насильника пострадал 11-летний мальчик.
«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года житель города Кирово-Чепецка совершил действия сексуального характера в отношении 11-летнего несовершеннолетнего.
В ходе следствия по данному уголовному делу было проведено многочисленное количество экспертиз и следственных действий, в рамках которых собрана достаточная доказательственная база.
На основании собранных доказательств суд, согласившись с мнением государственного обвинителя Кирово-Чепецкой городской прокуратуры, вынес мужчине приговор. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права 3 года заниматься педагогической, воспитательной, тренерской и преподавательской деятельностью с несовершеннолетними», — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Кировской области.
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