Волосожар: я долго чувствовала себя совершенно никому не нужным человеком

Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар рассказала, как себя чувствовала в первое время после ухода из спорта.
«В определённой степени, но я довольно долго чувствовала себя совершенно не нужным никому человеком и терзалась мыслями о том, что делать дальше. Как Близнецу по гороскопу, мне свойственно долго всё взвешивать, прежде чем принять какое-то решение. Но тогда для этого не было повода.
Какие-то финансовые накопления у нас с Максимом на тот момент имелись, но не настолько солидные, чтобы не думать о будущем. Вообще, я бы сказала, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние. Ты вроде бы олимпийский чемпион, но соревнований уже нет, а статус продолжает обязывать. Всё казалось очень сложным», — приводит слова Волосожар «RT на русском».
Волосожар также является чемпионкой мира 2013 года, четырёхкратной чемпионкой Европы и трёхкратной чемпионкой России.
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