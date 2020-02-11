Костенюк победила американку Йип в четвёртом туре турнира в Сент-Луисе
Российская шахматистка Александра Костенюк одержала победу над американкой Йип в четвёртом раунде турнира в Сент-Луисе (США).
В других партиях четвёртого тура россиянка Валентина Гунина уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь, а Екатерина Лагно не сумела одолеть индианку Хампи Конеру, сыграв вничью.
Ничьей закончились матч между украинкой Марией Музычук и грузинкой Наной Дзагнидзе и встреча индианки Дронавалли Харики и американки Ирины Круш.
После четырёх туров Дзагнидзе возглавляет турнирную таблицу, набрав 3 балла. Второе место разделили Лагно, Харика, Костенюк, Музычук и Цзюй Вэньцзюнь, набрав по 2,5 балла. На счету Конеру 2 балла, Круш – 1,5 балла, Гуниной – 1 балл.
Турнир в Сент-Луисе проходит с 6 по 17 февраля.
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