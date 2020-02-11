Скар: чертовски мило, что для меня не нашлось места на «Ски Туре»!

Победитель этапов Кубка мира лыжник Синдре Бьёрнестад Скар прокомментировал непопадание в состав сборной Норвегии на «Ски Тур», который пройдёт с 15 по 23 февраля.
«Я очень расстроен этим известием. Я понимал, что мог попасть лишь в числе последних, но всё же считал, что точно попаду. Чертовски мило, что для меня не нашлось места! Им нужно было делать выбор. Я понимаю, что выбор был непростым, мне об этом сказали. В итоге я не попал. Мне очень обидно, я разочарован, так как считаю, что должен был попасть в десятку.
Я не согласен с теми, кто не взял меня. В то же время понимаю, что, возможно, выбор пришлось делать, подбрасывая монетку", — приводит слова Скара NRK.
В заявку мужской команды вошли: Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Финн Хоген Крог, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Эрик Вальнес.
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