Тренер сборной Норвегии — о чемпионе ОИ Тёнсете: он расстроен. У него есть на это право

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, как олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Дидрик Тёнсет отреагировал на непопадание в состав команды на «Ски Тур».
«Конечно, он очень расстроен. У него есть на это право. У нас много отличных лыжников, которые могли бы попасть в состав и хорошо выступить в „Туре“, но мы не можем сделать состав больше, к сожалению. Приходится делать выбор, и этот выбор получается непростым.
Я не буду рассказывать о решениях по каждому спортсмену. Все отказы были нелёгкими. Но мы принимали решения, анализируя «Тур» в целом и каждый этап в отдельности", — приводит слова Носсума NRK.
В заявку мужской команды вошли: Пол Голдберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Финн Хоген Крог, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Эрик Вальнес. «Ски Тур» стартует в Швеции 15 февраля.
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