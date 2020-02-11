Чемпионка мира Карлссон выступит только на двух этапах «Ски Тура»

Чемпионка мира Фрида Карлссон вошла в состав сборной Швеции по лыжным гонкам на «Ски Тур», который стартует 15 февраля. Однако она примет участие только в двух этапах.

«Провести полный „Тур“ было бы слишком большой нагрузкой для неё. Именно поэтому Фрида выступит только на первых двух этапах. У нас есть план того, как она будет выступать и тренироваться в будущем, но мы постоянно оцениваем ситуацию. Следующими соревнованиями для неё должны быть старты в Лахти», — приводит слова врача сборной Швеции Магнуса Оскарссона Expressen.

В декабре Карлссон была исключена из состава сборной по медицинским показаниям. Она вернулась к соревнованиям в феврале.

На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу.