Чемпионка мира Карлссон выступит только на двух этапах «Ски Тура»

Чемпионка мира Фрида Карлссон вошла в состав сборной Швеции по лыжным гонкам на «Ски Тур», который стартует 15 февраля. Однако она примет участие только в двух этапах.
«Провести полный „Тур“ было бы слишком большой нагрузкой для неё. Именно поэтому Фрида выступит только на первых двух этапах. У нас есть план того, как она будет выступать и тренироваться в будущем, но мы постоянно оцениваем ситуацию. Следующими соревнованиями для неё должны быть старты в Лахти», — приводит слова врача сборной Швеции Магнуса Оскарссона Expressen.
В декабре Карлссон была исключена из состава сборной по медицинским показаниям. Она вернулась к соревнованиям в феврале.
На своём первом взрослом чемпионате мира 2019 года Фрида в 19 лет завоевала золото, серебро и бронзу.
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