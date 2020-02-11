Министерство спорта РФ ответило на письмо World Athletics по делу легкоатлета Лысенко

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на письмо Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) по делу о допинге прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Министр спорта России Олег Матыцин ответил на письмо президента World Athletics. Речь идёт о крайне чувствительном и сложном комплексе вопросов, в настоящее время мы не вправе разглашать никакие детали. В противном случае есть риск поставить под угрозу те усилия, которые мы уже предприняли", – говорится в сообщении пресс-службы Минспорта РФ.
В августе 2018 года Лысенко был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже Данил представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.
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