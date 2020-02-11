Тренер эстонской фигуристки назвала россиянок пришельцами из космоса

Анна Леванди (до замужества — Кондрашова), тренер эстонской фигуристки Евы Лотты Киибус, оценила выступление подопечной на чемпионате Европы в Граце. Киибус заняла седьмое место. Золото, серебро и бронзу завоевали россиянки — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно.



«Оценка за технику, которую она получила в произвольной программе (66 баллов), была четвёртой после российских девушек, которых сейчас называют «космос». После космоса она была первая европейка.



Россиянки исполняют космические элементы, вот эти четверные прыжки. Это, конечно, космос для женского одиночного катания. Пока мы это перевариваем, стремимся к этому. После них уже начинаются европейские соревнования. Следующие 20 девушек – это был чемпионат Европы, а они – пришельцы из космоса», — сказала Леванди в эфире ETV Pluss.

Загитова лишилась звания лучшей фигуристки мира. Всех россиянок опередила японка Кихира Скоро Алина потеряет и второе место, но всё равно будет впереди юных российских чемпионок. Мировой рейтинг – это какая-то насмешка?