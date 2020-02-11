Тренер Леванди — о конкуренции между российскими фигуристками: сами себя съедают

Анна Леванди (до замужества — Кондрашова), тренер эстонской фигуристки Евы Лотты Киибус, прокомментировала успехи россиянок на международных соревнованиях. На прошедшем в Граце чемпионате Европы золото, серебро и бронзу завоевали россиянки — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно.

«Они сами себя съедают. Колоссальная конкуренция, большой отбор, большое количество кадров выращивается. Страна огромная.

Ева Лотта в 17 лет для нас всё-таки юная спортсменка. Она первый раз попала на чемпионат Европы, и я считаю, что это правильно. Мы хотим видеть женское катание. В 17 лет это первые проблески женского катания. Если мы вспоминаем Каролину Костнер и спортсменок её типа, это уже зрителям интереснее смотреть. Конечно, при этом не теряя технической базы, а наращивая её. Хотелось бы видеть женское грациозное катание», – сказала Леванди в эфире ETV Pluss.