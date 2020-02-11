Фигуристка Константинова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Чеботарёвой

Российская фигуристка Станислава Константинова заявила о расставании с тренером Валентиной Чеботарёвой. Она поблагодарила специалиста за сотрудничество.
«Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной. Я благодарна ей за проведённые со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала со мной работать, всему научила. Надеюсь, у нас всё будет складываться хорошо, что мы и дальше сохраним наши добрые отношения. Сейчас я возобновила тренировки, буду постепенно входить в рабочий режим», — приводит слова Константиновой ТАСС.
В последний раз 19-летняя спортсменка принимала участие в соревнованиях на чемпионате России в конце декабря 2019 года. На турнире в Красноярске под руководством Чеботарёвой она заняла 13-е место.
Константинова — бронзовый призёр Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.
- 11 февраля 2020
-
19:17
-
18:34
-
18:26
-
17:39
-
17:22
-
16:39
-
16:26
-
15:04
-
15:00
-
14:23
-
13:27
-
12:18
-
12:10
-
11:56
-
11:39
-
11:23
-
10:49
-
10:23
-
09:51
-
09:28
-
00:47
-
00:44
-
00:32
-
00:17
- 10 февраля 2020
-
23:04
-
22:36
-
21:38
-
21:29
-
20:49
-
19:56
-
18:55
-
18:41
-
17:28
-
17:24
-
16:28