Фигуристка Константинова объявила о прекращении сотрудничества с тренером Чеботарёвой

Российская фигуристка Станислава Константинова заявила о расставании с тренером Валентиной Чеботарёвой. Она поблагодарила специалиста за сотрудничество.



«Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной. Я благодарна ей за проведённые со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала со мной работать, всему научила. Надеюсь, у нас всё будет складываться хорошо, что мы и дальше сохраним наши добрые отношения. Сейчас я возобновила тренировки, буду постепенно входить в рабочий режим», — приводит слова Константиновой ТАСС.



В последний раз 19-летняя спортсменка принимала участие в соревнованиях на чемпионате России в конце декабря 2019 года. На турнире в Красноярске под руководством Чеботарёвой она заняла 13-е место.



Константинова — бронзовый призёр Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.

Константинова, работавшая с тренером Чеботарёвой, провела занятие в академии Плющенко