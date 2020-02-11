Шубенков: чем меньше я общаюсь с ВФЛА, тем лучше

Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, каких изменений он ждёт в работе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Всё зависит от того, кто будет руководить нашей лёгкой атлетикой, кто войдёт в президиум ВФЛА. С одной стороны, хочу, чтобы нас, спортсменов, слышали как большое сообщество. С другой – я понимаю, что мне чем меньше общаться с ВФЛА, тем лучше. Идеальная ситуация – это когда вообще не нужно идти на контакт с федерацией.

Собственно, оно так и было долгое время. В самый плохой год мне приходилось быть на созвоне буквально раз в неделю, хотя дело спортсменов – это манеж, дорожка, сектор, показывать результат и тренироваться. Если в перерывах тебе нужно общаться с федерацией лёгкой атлетики, а не только с твоим тренером, значит уже что-то работает неправильно. Это признак нездоровой ситуации», — приводит слова Шубенкова «Подмосковье сегодня».



3 февраля состоялось внеочередное заседание президиума ВФЛА, на котором руководство организации было отправлено в отставку. Новое правление будет выбрано до конца месяца.