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В сборной Норвегии оценили состояние Клебо перед стартом «Ски Тура»

В сборной Норвегии оценили состояние Клебо перед стартом «Ски Тура»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум оценил состояние Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который вошёл в состав команды на «Ски Тур». Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года в начале февраля сломал палец, случайно ударив по игровому автомату.

«Когда случаются подобные вещи, вы становитесь немного пессимистичными. Конечно, это не оптимально. В последнее время он не тренировался в полном объёме, но катался без палок. Он должен быть хорошо готов к „Ски Туру“, – приводит слова тренера NTB.

Врач сборной Норвегии Эйстейн Андерсен так отреагировал на ситуацию с Клебо: «Мы постараемся справиться с этим. Мы не будем делать ничего, что могло бы навредить его здоровью. Мы ведём диалог и должны ждать и понимать, что является возможным и необходимым».

Завтра, 13 февраля, лыжник пройдёт очередное обследование. Врачи не исключают, что Клебо придётся выступать с шиной на пальцах. «Ски Тур» стартует в Швеции 15 февраля.

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