Австралийский велогонщик, которому прочили медаль ОИ-2020, введён в искусственную кому

Австралийский велогонщик Кай Сакакибара, выступающий в дисциплине BMX, был введён в искусственную кому после серьёзных травм головы, полученных на международных соревнованиях в Батерсте (Австралия), сообщает Reuters. Спортсмен неудачно упал во время этапа Кубка мира. Из Батерста он был доставлен на вертолёте в больницу Канберры.

9 февраля Сакакибара перенёс операцию. Ожидается, что он пробудет в коме в ближайшие две недели.

«Состояние Кая критическое, но стабильное. Он в хороших руках, за ним наблюдают 24 часа в сутки. Его карьера в BMX приостановлена», — сообщили члены семьи спортсмена.

Эксперты называли Сакакибару одним из претендентов на медали на предстоящих Олимпийских играх в Токио. В рейтинге UCI он занимает 10-е место.