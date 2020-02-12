Австралийский велогонщик, которому прочили медаль ОИ-2020, введён в искусственную кому
Австралийский велогонщик Кай Сакакибара, выступающий в дисциплине BMX, был введён в искусственную кому после серьёзных травм головы, полученных на международных соревнованиях в Батерсте (Австралия), сообщает Reuters. Спортсмен неудачно упал во время этапа Кубка мира. Из Батерста он был доставлен на вертолёте в больницу Канберры.
9 февраля Сакакибара перенёс операцию. Ожидается, что он пробудет в коме в ближайшие две недели.
«Состояние Кая критическое, но стабильное. Он в хороших руках, за ним наблюдают 24 часа в сутки. Его карьера в BMX приостановлена», — сообщили члены семьи спортсмена.
Эксперты называли Сакакибару одним из претендентов на медали на предстоящих Олимпийских играх в Токио. В рейтинге UCI он занимает 10-е место.
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