Медведева смайлами отреагировала на флешмоб в «Твиттере»

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на флешмоб, устроенный её болельщиками в «Твиттере». За час ожидания обещанного спортсменкой на 15 часов по московскому времени объявления хештег #МЕДВЕДЕВАТЫГДЕ стал самым популярным в российском сегменте «Твиттера».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

«Не судите строго. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн которых я разработала сама», — также написала Медведева на своей странице в «Твиттере».

Ранее Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» на трёх языках анонсировала на 15:00 мск важное объявление. Опубликовала его спортсменка спустя более часа после назначенного срока. Медведева рассказала о любви к рисованию и мерчах собственного дизайна на новой коллекции одежды.