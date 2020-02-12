Медведева смайлами отреагировала на флешмоб в «Твиттере»

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на флешмоб, устроенный её болельщиками в «Твиттере». За час ожидания обещанного спортсменкой на 15 часов по московскому времени объявления хештег #МЕДВЕДЕВАТЫГДЕ стал самым популярным в российском сегменте «Твиттера».
Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой
«Не судите строго. Представляю вашему вниманию новые продукты для магазина, дизайн которых я разработала сама», — также написала Медведева на своей странице в «Твиттере».
Ранее Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» на трёх языках анонсировала на 15:00 мск важное объявление. Опубликовала его спортсменка спустя более часа после назначенного срока. Медведева рассказала о любви к рисованию и мерчах собственного дизайна на новой коллекции одежды.
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