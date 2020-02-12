«Факел» взял реванш у «Кузбасса» в Лиге чемпионов

Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя вышли в лидеры группы В в Лиге чемпионов.
В матче пятого тура соревнований «Факел» на своей площадке нанёс поражение кемеровскому «Кузбассу» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:20). До встречи у каждой из команд было лишь по одному поражению в четырёх матчах. Отметим, что в первом туре «Факел» уступил именно «Кузбассу» — 0:3.
Самыми результативными в домашней встрече у «Факела» стали Денис Богдан, набравший 18 очков, и Кристиан Падар, в активе которого 15 баллов. У «Кузбасса» по 10 очков записали на свой счёт Дмитрий Пашицкий и Ярослав Подлесных.
В заключительном, шестом туре соревнований «Кузбасс» на своей площадке встретится с «Берлином», а «Факел» в гостях с «Любляной».
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа В. Пятый тур
«Факел» (Новый Уренгой) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).
- 12 февраля 2020
-
19:29
-
18:38
-
18:28
-
17:38
-
16:28
-
16:06
-
15:14
-
14:12
-
12:36
-
12:27
-
12:04
-
11:32
-
11:20
-
10:49
-
09:34
-
09:01
-
01:02
-
00:25
-
00:00
- 11 февраля 2020
-
22:42
-
22:08
-
20:47
-
19:53
-
19:53
-
19:36
-
19:17
-
18:34
-
18:26
-
17:39
-
17:22
-
16:39
-
16:26
-
15:04
-
15:00
-
14:23