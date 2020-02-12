«Факел» взял реванш у «Кузбасса» в Лиге чемпионов

Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя вышли в лидеры группы В в Лиге чемпионов.

В матче пятого тура соревнований «Факел» на своей площадке нанёс поражение кемеровскому «Кузбассу» со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:20). До встречи у каждой из команд было лишь по одному поражению в четырёх матчах. Отметим, что в первом туре «Факел» уступил именно «Кузбассу» — 0:3.

Самыми результативными в домашней встрече у «Факела» стали Денис Богдан, набравший 18 очков, и Кристиан Падар, в активе которого 15 баллов. У «Кузбасса» по 10 очков записали на свой счёт Дмитрий Пашицкий и Ярослав Подлесных.

В заключительном, шестом туре соревнований «Кузбасс» на своей площадке встретится с «Берлином», а «Факел» в гостях с «Любляной».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа В. Пятый тур

«Факел» (Новый Уренгой) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).