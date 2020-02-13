Траньков: для меня Столбова закончила ещё в 2018 году

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал решение Ксении Столбовой завершить профессиональную карьеру.

Столбова в паре с Фёдором Климовым стала олимпийской чемпионкой в команде на Играх-2014. После олимпийского сезона – 2018, когда Столбова не получила приглашения в Пхёнчхан, Климов завершил карьеру, а Столбова встала в пару с Андреем Новосёловым. Единственное выступление дуэта состоялось на этапе Гран-при в Москве в 2019 году.

«Я не удивлён новостью о том, что Столбова приняла решение завершить спортивную карьеру. Для меня она закончила ещё в 2018 году, когда прекратила выступать в паре с Фёдором Климовым и стала искать нового партнёра. Мне уже тогда было понятно, что в спорте мы её больше не увидим. Эту авантюру с Новосёловым я изначально всерьёз не воспринимал, как такового возвращения в спорт не было. Не думаю, что участие в одних соревнованиях можно назвать полноценным возвращением», — приводит слова Транькова RT.