«Этот русский нас беспокоит». В сборной Норвегии встревожены личной квотой Большунова

В сборной Норвегии по лыжным гонкам оценили ситуацию с сокращением квот на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Как сообщалось ранее, максимальное число лыжников от одной страны сократится с 20 человек до 16. При этом должно будет соблюдаться равенство — 8 женщин и 8 мужчин.

«Олимпийский сезон всего через два года. Там мы сможем заявить лишь по 8 человек, а не по 10, как в Пхёнчхане. Сокращение квот станет большим испытанием. Очевидно, что на Олимпиаде в Пекине мы не сможем выставить четырёх чистых спринтеров», — цитирует тренера Мортена Иверсена Dagbladet.

Источник утверждает, что ещё больше сборную Норвегии тревожит личная квота лидера Кубка мира. Им сейчас является россиянин Александр Большунов.

«Этот русский нас беспокоит. Мы заметили, что в команде конкуренция стала ещё ожесточённее, ведь у нас так много высококлассных лыжников», — сказал спортивный директор команды Эспен Бьервиг.