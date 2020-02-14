Воронина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту

Российская конькобежка Наталья Воронина стала призёром стартовавшего в Солт-Лейк-Сити (США) чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В забеге на 3000 метров она стала третьей.



Лучшее время на дистанции показала представительница Чехии Мартина Сабликова, второй стала нидерландка Карлейн Ахтеректе.



Ещё одна конькобежка из России Евгения Лаленкова показал четвёртый результат. Стоит отметить, что она установила в забеге новый личный рекорд. Её соотечественница Елена Сохрякова была дисквалифицирована за сбитую фишку на старте.



Чемпионат мира на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях, Сол-Лейк-Сити (США)

Женщины. 3000 метров.



1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.54,252

2. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) — 3.54,924

3. Наталья Воронина (Россия) — 3.55.534

4. Евгения Лаленкова (Россия) — 3.55,801

Елена Сохрякова (Россия) — 4.00,611 (дисквалификация).