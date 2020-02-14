Новозеландский гимнаст принял допинг, чтобы в срок закончить университетское сочинение

Новозеландский гимнаст Батухан Языджи получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает Stuff. В допинг-пробе спортсмена, взятой на чемпионате Новой Зеландии, был обнаружен риталин.

Языджи признался, что специально принял риталин, чтобы быстрее завершить своё университетское эссе. Таблетку ему дал друг, который не является спортсменом. Он заверил, что риталин поможет гимнасту закончить работу в срок. Батухан также отметил, что никакой образовательной программы по теме допинга с ним в Новой Зеландии никто не проводил — ни антидопинговая служба, ни тренеры.



Он не осознавал влияния, которое таблетка окажет на его выступление на чемпионате страны. Несмотря на объяснение, антидопинговое агентства страны всё же отстранило спортсмена.

«Мы понимали, что мистер Языджи не старался получить преимущество. Но, к сожалению, он нарушил правила, которые защищают чистый спорт. Спортивные антидопинговые правила также защищают здоровье спортсменов. Самолечение может быть рискованным. Всегда неприятно, когда дисквалификация случается за то, что можно было легко избежать простыми проверками», — сказал глава антидопинговой организации Drug Free Sport New Zealand Ник Патерсон.

Срок дисквалификации отсчитывается с 5 октября 2019 года. На чемпионате Новой Зеландии Батухан стал вторым в многоборье.

Риталин — является стимулятором центральной нервной системы. Он используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.