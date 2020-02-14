Путин поздравил почётного президента ОКР Смирнова с 85-летием

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму почётному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову. 14 февраля Смирнову исполнилось 85 лет.

«Уважаемый Виталий Георгиевич! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Ваш профессиональный путь достоин самого глубокого признания. Вы многое делаете для развития отечественного и международного спортивного, олимпийского движения, популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.

И, конечно, отмечу Ваш организаторский талант и неизменное внимание, которое Вы уделяете важной и востребованной общественной деятельности. Желаю Вам успехов и всего наилучшего", — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте главы государства.

Смирнов работал на посту президента Олимпийского комитета России с 1992 по 2001 год.