Путин поздравил почётного президента ОКР Смирнова с 85-летием

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму почётному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову. 14 февраля Смирнову исполнилось 85 лет.
«Уважаемый Виталий Георгиевич! Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Ваш профессиональный путь достоин самого глубокого признания. Вы многое делаете для развития отечественного и международного спортивного, олимпийского движения, популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.
И, конечно, отмечу Ваш организаторский талант и неизменное внимание, которое Вы уделяете важной и востребованной общественной деятельности. Желаю Вам успехов и всего наилучшего", — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте главы государства.
Смирнов работал на посту президента Олимпийского комитета России с 1992 по 2001 год.
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