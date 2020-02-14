Российские саночники завоевали золото в спринте в соревнованиях двоек на ЧМ в Сочи
Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов одержали победу в финале спринта в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи.
Их результат составил 31,281 секунды. Серебряные награды завоевали итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер (+0,045). Призовую тройку замкнули представители Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,081).
Россияне Константин Кашкин и Всеволод Коршунов показали пятый результат (+0,084), Владислав Южаков и Юрий Прохоров — шестой (+0,093).
Золотая медаль стала первой для российских экипажей в соревнованиях двоек в истории чемпионатов мира. В программу турнира спринт был включён в 2016 году.
Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится послезавтра, 16 февраля.
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