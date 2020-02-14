Бобслеистки Сергеева и Мамедова выиграли этап Кубка мира в Сигулде

Российский экипаж в составе Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой выиграл этап Кубка мира по бобслею в Сигулде (Латвия). Ставших вторыми румынок Андреа Греку и Иоану Джордже россиянки по сумме двух попыток опередили на 0,02 секунды.

Отметим, что первый заезд с рекордом трека выиграли Сергеева и Мамедова. Во втором спуске россиянки на 0,02 секунды улучшили своё достижение. В одно время с ними преодолели трассу и немки Штефани Шнайдер и Лизетта Тене. Греку и Джордже проехали ещё на 0,01 секунды быстрее, но этого не хватило до победы.

Бобслей. Этап Кубка мира в Сигулде (Латвия)

Женщины. Двойки

1. Надежда Сергеева/Елена Мамедова (Россия) – 1.41,96.

2. Андреа Греку/Иоана Джордже (Румыния) – отставание 0,02.

3. Штефани Шнайдер/Лизетта Тене (Германия) — +0,07…

7. Алёна Осипенко/Юлия Шокшуева (Россия) — +0,84.

8. Любовь Черных/Юлия Беломестных (Россия) — +0,87.