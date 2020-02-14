Клебо рассказал, как зафиксирует сломанный палец, чтобы выступить на «Ски Туре»

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, что выступит на «Ски Туре», который стартует 15 февраля в Эстерсунде (Швеция), зафиксировав сломанный палец шиной.
«Альтернативы не было, кроме как выступать с шиной. Я пытался фиксировать палец лентой, но с шиной всё же намного удобнее. Это единственный вариант, который у меня есть, и я должен выступить, как можно лучше.
Хорошо, что до вторника нет спринта. С каждым днём становится всё лучше. Если бы первой гонкой был спринт? Думаю, я всё равно бы стартовал. Главное – не падать, а так хуже не станет.
Принимать кортизон для обезболивания я не буду. Если станет плохо – выпью после гонки парацетамол. Но лучше и без него, не люблю его», – приводит слова Клебо ABC Nyheter.
В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам Клебо, из-за перелома пропустивший этап соревнований в Фалуне, занимает вторую строчку. Лидирующему россиянину Александру Большунову после 23 гонок он уступает 425 очков.
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