Дюплантис во второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, побив собственное достижение, установленное совсем недавно. Сегодня на турнире в Шотландии он преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров.
8 февраля в Польше Дюплантис поразил всех, прыгнув на 6 метров 17 сантиметров. До этого рекорд держался шесть лет — в 2014 году на соревнованиях в Донецке (Украина) француз Рено Лавиллени показал результат 6 метров 16 сантиметров.
Арман Дюплантис — серебряный призёр чемпионата мира — 2019, чемпион Европы 2018 года.
Напомним, обладателем мирового рекорда по прыжкам с шестом на открытом воздухе является украинский легкоатлет Сергей Бубка. В 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) он преодолел планку на высоте 6 метров 14 сантиметров.
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