Скелетонист Третьяков — второй в общем зачёте Кубка мира

Олимпийский чемпион Александр Третьяков занял пятое место в финале Кубка мира по скелетону в Сигулде (Латвия).
Победу одержал хозяин трассы Мартинс Дукурс, вторым стал его брат Томас. Бронзу завоевал южнокореец Юн Сон Бин.
В общем зачёте Кубка мира победу праздновал Мартинс Дукурс. Третьяков занял второе место.
Скелетон. Финал Кубка мира. Сигулда, Латвия
Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.40,09.
2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.40,90.
3. Юн Сон Бин (Южная Корея) – 1.41,15…
5. Александр Третьяков (Россия) – 1.41,44…
7. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,59…
10. Евгения Рукосуев (Россия) – 1.41,83.
Итоговый общий зачёт Кубка мира
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1665.
2. Александр Третьяков (Россия) – 1603.
3. Юн Сон Бин (Южная Корея) – 1581…
10. Никита Трегубов (Россия) – 1106…
14. Евгений Рукосуев (Россия) – 880.
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