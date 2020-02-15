Скелетонист Третьяков — второй в общем зачёте Кубка мира

Олимпийский чемпион Александр Третьяков занял пятое место в финале Кубка мира по скелетону в Сигулде (Латвия).

Победу одержал хозяин трассы Мартинс Дукурс, вторым стал его брат Томас. Бронзу завоевал южнокореец Юн Сон Бин.

В общем зачёте Кубка мира победу праздновал Мартинс Дукурс. Третьяков занял второе место.



Скелетон. Финал Кубка мира. Сигулда, Латвия

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.40,09.

2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.40,90.

3. Юн Сон Бин (Южная Корея) – 1.41,15…

5. Александр Третьяков (Россия) – 1.41,44…

7. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,59…

10. Евгения Рукосуев (Россия) – 1.41,83.

Итоговый общий зачёт Кубка мира

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1665.

2. Александр Третьяков (Россия) – 1603.

3. Юн Сон Бин (Южная Корея) – 1581…

10. Никита Трегубов (Россия) – 1106…

14. Евгений Рукосуев (Россия) – 880.