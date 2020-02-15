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Скелетонист Третьяков — второй в общем зачёте Кубка мира

Скелетонист Третьяков — второй в общем зачёте Кубка мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийский чемпион Александр Третьяков занял пятое место в финале Кубка мира по скелетону в Сигулде (Латвия).

Победу одержал хозяин трассы Мартинс Дукурс, вторым стал его брат Томас. Бронзу завоевал южнокореец Юн Сон Бин.

В общем зачёте Кубка мира победу праздновал Мартинс Дукурс. Третьяков занял второе место.

Скелетон. Финал Кубка мира. Сигулда, Латвия
Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.40,09.
2. Томас Дукурс (Латвия) – 1.40,90.
3. Юн Сон Бин (Южная Корея) – 1.41,15…
5. Александр Третьяков (Россия) – 1.41,44…
7. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,59…
10. Евгения Рукосуев (Россия) – 1.41,83.

Итоговый общий зачёт Кубка мира

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1665.
2. Александр Третьяков (Россия) – 1603.
3. Юн Сон Бин (Южная Корея) – 1581…
10. Никита Трегубов (Россия) – 1106…
14. Евгений Рукосуев (Россия) – 880.

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