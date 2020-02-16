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Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Тур», Непряева — 12-я

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Тур», Непряева — 12-я
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на первом этапе «Ски Тура», который проходит в Эстерсунде (Швеция).

В борьбе за второе место норвежка Хейди Венг на 0,4 секунды опередила соотечественницу Ингвильд Флугстад Эстберг. Обе отстали от Йохауг почти на минуту.

Россиянка Наталья Непряева финишировала 12-й.

Следующая гонка «Ски Тура» — спринт свободным стилем – пройдёт 18 февраля в Оре (Швеция).

Лыжные гонки. «Ски Тур». Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Гонка преследования на 10 км. Классический стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 27.29,0
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 57,4.
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +57,8…
12. Наталья Непряева (Россия) — +1.44,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. Гонка преследования 10 км. Классический стиль
16 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
27:29.0
2
Хейди Венг
Норвегия
+57.4
3
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+57.8
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