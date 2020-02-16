Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Тур», Непряева — 12-я

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на первом этапе «Ски Тура», который проходит в Эстерсунде (Швеция).



В борьбе за второе место норвежка Хейди Венг на 0,4 секунды опередила соотечественницу Ингвильд Флугстад Эстберг. Обе отстали от Йохауг почти на минуту.



Россиянка Наталья Непряева финишировала 12-й.

Следующая гонка «Ски Тура» — спринт свободным стилем – пройдёт 18 февраля в Оре (Швеция).



Лыжные гонки. «Ски Тур». Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Гонка преследования на 10 км. Классический стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 27.29,0

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 57,4.

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +57,8…

12. Наталья Непряева (Россия) — +1.44,3.