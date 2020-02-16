Немецкие саночники выиграли эстафету на ЧМ в Сочи, россияне не финишировали

Сборная России по санному спорту осталась без медалей в заключительном виде соревнований чемпионата мира в Сочи – командной эстафете. Россияне не сумели завершить гонку. Обладательница двух золотых медалей домашнего первенства планеты Екатерина Катникова не дотянулась до электронной отметки, чтобы передать эстафету двукратному чемпиону мира Роману Репилову.

Обладателями золотых медалей стали немецкие саночники. Серебро завоевали спортсмены из Латвии. С бронзой уезжают из Сочи представители сборной США.

Ранее на домашнем чемпионате мира российские саночники завоевали пять золотых медалей, два серебра и бронзу.

Санный спорт. Чемпионат мира. Сочи, Россия

Командная эстафета

1. Германия – 2.44,213.

2. Латвия – отставание 0,321.

3. США — +0,344.