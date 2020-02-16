Лаленкова и Казелина — призёры ЧМ по конькобежному спорту на дистанции 1500 м

Российские конькобежки Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина стали призёрами чемпионата мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

В забеге на 1500 м Лаленкова показала второе время, в Казелина финишировала с третьим результатом. Победу одержала голландская спортсменка Ирен Вюст.

Обе россиянки улучшили личные достижения и опередили рекордсменку мира на этой дистанции японку Михо Такаги, ставшую четвёртой.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Солт-Лейк-Сити, США

Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст ( Нидерланды) – 1.50,925.

2. Евгения Лаленкова (Россия) – отставание 0,21.

3. Елизавета Казелина (Россия) — +0,49.

4. Михо Такаги (Япония) — +0,65.

6. Екатерина Шихова (Россия) — +1,14.