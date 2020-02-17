Врачи разрешили Клебо продолжить выступление в «Ски Туре»

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, сломавший палец руки после удара по игровому автомату, сегодня, 17 февраля, прошёл медицинское обследование и получил разрешение выступить на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция), сообщает NTB.

«Я не хочу концентрироваться на переломе пальца. Теперь я сосредоточен только на оставшихся гонках в «Ски Туре», — сказал Клебо.

В «Ски Туре» Йоханнес стартовал с фиксирующей шиной, затем снял её, но занял при этом в первых гонках 31-е и 25-е места. Из-за низких результатов Клебо находился в раздумьях относительно дальнейшего участия в «Ски Туре». Завтра, 18 февраля, в Эре состоится спринт свободным стилем.