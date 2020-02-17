Устюгов может сняться со «Ски Тура»

Дальнейшее выступление российского лыжника Сергея Устюгова в многодневке «Ски Тур» находится под вопросом, сообщает TV2. 27-летнего спортсмена беспокоят проблемы с дыханием и боли в груди.

«Сегодня вечером или завтра утром будет решено, сможет ли он стартовать», — сказал тренер сборной России Маркус Крамер.

Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.

«Мы надеялись, что ей станет лучше, но сегодня её состояние оказалось ещё хуже. Для неё было бы неоправданным выступать до конца «Тура», — сообщил менеджер сборной России Юрий Чарковский.

«Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция) и Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Соревнования завершатся 23 февраля.