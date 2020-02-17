Тутберидзе рассказала, за что исключала Загитову из своей группы

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о времени, когда исключила Алину Загитову из группы своих учениц, и о причинах такого решения.
«Был такой период, когда Алина, попав в мою команду, видимо, начала думать: «Рано или поздно, я когда-нибудь стану звездой. Можно и успокоиться». Она как-то много стала уделять времени быту и обычной жизни. Судя по всему, она действительно успокоилась. В такие периоды спортсмен перестаёт воспитывать в себе всё лучшее, он перестаёт бросать самому себе смелые вызовы.
Если сама фигуристка не будет прикладывать к своему спортивному росту всех своих сил, то она ничего большого и не достигнет. И если она не поймёт предупреждений тренера, то может настать день, когда ей скажут до свидания», — цитирует Тутберидзе «ИноСМИ» со ссылкой на японский телеканал TV Asahi.
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