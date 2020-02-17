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Погода может лишть «Ски Тур» захватывающей гонки через границу

Погода может лишть «Ски Тур» захватывающей гонки через границу
Другие / Лыжный спорт 0

Погода может внести коррективы в расписание лыжной многодневки «Ски Тур». Масс-старт свободным стилем протяжённостью 38 км из Сторлиена (Швеция) в Мерокер (Норвегия), запланированный на 20 февраля, может быть заменён гонкой на 15 км в Мерокере, куда лыжники доберутся из Оре на поезде, сообщает SVТ.

Гонка между странами рассматривалась как самое яркое событие лыжной многодневки. Однако в случае снегопада и сильного ветра проводить её будет опасно. Судьба гонки решится на встрече организаторов с представителями Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Организаторы всё же надеются провести захватывающую гонку через границу, рассчитывая на благоприятный прогноз погоды, обещающий лишь незначительные осадки.

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