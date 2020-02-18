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Гимнастка Байлз в третий раз названа спортсменкой года Laureus

Гимнастка Байлз в третий раз названа спортсменкой года Laureus
Другие / Прочие виды спорта 0

Американская гимнастка Симона Байлз в третий раз названа спортсменкой года Laureus. Ранее она побеждала в 2017 и 2019 годах, сообщает официальный «Твиттер» премии. Чаще нее награду выигрывала только теннисистка Серена Уильямс (4 раза).

22-летняя Байлз в 2019 году завоевала пять золотых медалей из шести возможных на чемпионате мира, который проходил в Штутгарте (Германия). Она стала самой титулованной гимнасткой в истории с 25 медалями.

Байлз опередила легкоатлеток Эллисон Феликс (США) и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), футболистку Меган Рапино (США), горнолыжницу Микаэлу Шиффрин (США) и теннисистку Наоми Осаку (Япония).

Премии Laureus как лучшая команда года удостоена мужская сборная ЮАР по регби. Южноафриканские регбисты в прошлом году выиграли Кубок мира.

Церемония вручения Laureus проходила в Берлине.

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