Гимнастка Байлз в третий раз названа спортсменкой года Laureus

Американская гимнастка Симона Байлз в третий раз названа спортсменкой года Laureus. Ранее она побеждала в 2017 и 2019 годах, сообщает официальный «Твиттер» премии. Чаще нее награду выигрывала только теннисистка Серена Уильямс (4 раза).
22-летняя Байлз в 2019 году завоевала пять золотых медалей из шести возможных на чемпионате мира, который проходил в Штутгарте (Германия). Она стала самой титулованной гимнасткой в истории с 25 медалями.
Байлз опередила легкоатлеток Эллисон Феликс (США) и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), футболистку Меган Рапино (США), горнолыжницу Микаэлу Шиффрин (США) и теннисистку Наоми Осаку (Япония).
Премии Laureus как лучшая команда года удостоена мужская сборная ЮАР по регби. Южноафриканские регбисты в прошлом году выиграли Кубок мира.
Церемония вручения Laureus проходила в Берлине.
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