Косторная рассказала об ожиданиях от чемпионата мира в Монреале
Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), российская фигуристка Алёна Косторная, ставшая обладательницей награды «Серебряная лань», поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.
«Для меня это будет первое такое соревнование, соперничество с Рикой Кихирой всегда есть, но я не слежу за ней, а работаю над своими элементами.
Мне удалось отдохнуть, но я уже приступила к тренировкам. Такие награды всегда мотивируют», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
В женском одиночном катании Россию на чемпионате мира также представят Анна Щербакова и Александра Трусова. Действующей чемпионкой мира является россиянка Алина Загитова.
Тутберидзе: у Трусовой характер ближе к мужскому, а Косторная — настоящая девочка
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