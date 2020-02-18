Косторная рассказала об ожиданиях от чемпионата мира в Монреале

Чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), российская фигуристка Алёна Косторная, ставшая обладательницей награды «Серебряная лань», поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.

«Для меня это будет первое такое соревнование, соперничество с Рикой Кихирой всегда есть, но я не слежу за ней, а работаю над своими элементами.



Мне удалось отдохнуть, но я уже приступила к тренировкам. Такие награды всегда мотивируют», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

В женском одиночном катании Россию на чемпионате мира также представят Анна Щербакова и Александра Трусова. Действующей чемпионкой мира является россиянка Алина Загитова.