Крамер — о падении Большунова в спринте: у Александра не было возможности остановиться

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал падение Александра Большунова в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура». Россиянину не удалось выйти в финал.

«У Большунова не было возможности остановиться. В спринтерских гонках подобное случается, но судьи приняли правильное решение, наказав Крюгера (ему дали жёлтую карточку и отправили на последнее место. — Прим. „Чемпионата“). Поэтому я и не люблю спринт — подобное там случается слишком часто. То, что случилось сегодня, может решить исход „Ски Тура“, но спринт есть спринт. Сегодня удача была не на нашей стороне.

Я знаю Большунова. Он, возможно, будет прокручивать это в голове минут 30, но завтра сосредоточится на новой гонке. И он будет пытаться победить. Он ни в коем случае не сдастся. Саша никогда не сдаётся, будет бороться дальше", — приводит слова Крамера NRK.

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