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Крюгер: я не хотел сбивать Большунова — это несчастный случай, только и всего

Крюгер: я не хотел сбивать Большунова — это несчастный случай, только и всего
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал столкновение с россиянином Александром Большуновым в полуфинале спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура». В результате Большунов, который является лидером общего зачёта Кубка мира, не смог выйти в финал.

«Мы просто подошли слишком близко друг к другу. Мне казалось, что я смогу протиснуться, но мы столкнулись. Не согласен с решением судей, которые поставили меня на последнее место. Я не хотел сбивать Большунова. Получилось глупо, независимо от того, кто виноват.

Большунов говорит о нечестной игре Норвегии? Думаю, Александр остынет и поймёт, что подобное случается в спринте. Это был несчастный случай, только и всего", — приводит слова Крюгера NRK.

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