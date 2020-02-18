Бородавко: норвежец открыто и преднамеренно шёл на столкновение с Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на падение Александра Большунова в спринте свободным стилем на многодневке «Ски Тур».
Россиянин упал в результате столкновения с норвежским лыжником Сименом Крюгером и не смог выйти в финал.
«Скорее всего, за Александра пока больше говорят эмоции после финиша. Действительно, норвежец просто наглым образом пытался вытеснить его и спровоцировать падение. Это помешало бороться за более высокие места. Насколько это было сделано норвежцем специально, очень трудно сказать. Но было видно, что он открыто и преднамеренно шёл на столкновение.
Я не могу сказать, что это преднамеренно было сделано именно норвежской сборной. Это было всё в пылу борьбы за своё место, поэтому сложно сказать. Я смотрел этот эпизод, когда было преднамеренно спровоцировано столкновение. Это случившийся факт, но я не могу говорить про всю сборную Норвегии. Естественно, мы на эту тему будем разговаривать и разбираться, но это останется не для широкой публики», — цитирует Бородавко Sport24.
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