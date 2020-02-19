«Береги себя». Тарасова пожелала Сотниковой выздоровления

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала олимпийскую чемпионку 2014 года по фигурному катанию Аделину Сотникову. 23-летняя спортсменка была госпитализирована и прооперирована.

После операции Сотникова сообщила в социальной сети, что немного переработала и впереди её ждёт реабилитация.

«Не болей, поправляйся, береги себя!» — написала Тарасова Аделине под её новой записью в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова.

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.