«Береги себя». Тарасова пожелала Сотниковой выздоровления
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала олимпийскую чемпионку 2014 года по фигурному катанию Аделину Сотникову. 23-летняя спортсменка была госпитализирована и прооперирована.
После операции Сотникова сообщила в социальной сети, что немного переработала и впереди её ждёт реабилитация.
«Не болей, поправляйся, береги себя!» — написала Тарасова Аделине под её новой записью в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова.
Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
«Немного переработала». Сотникова рассказала о перенесённой операции
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