Швейцарский певец — Загитовой: спасибо, что доверилась мне
Популярный швейцарский певец Бастиан Бейкер, выступивший на льду вместе с российской фигуристкой Алиной Загитовой на шоу Art on Ice в Цюрихе (Швейцария), поделился эмоциями после окончания шоу. Бейкер опубликовал несколько ярких совместных снимков на своей странице в «Инстаграме».
«Это большая честь — исполнить песню Hallelujah для тебя. Определённо, для меня это был один из лучших моментов шоу. Когда организаторы сказали мне, что я буду кататься с тобой, я был невероятно счастлив. За несколько секунд до начала шоу мои ноги дрожали, я так нервничал! Спасибо, что доверилась мне, ты очень классная юная леди как на льду, так и за его пределами», – написал Бейкер.
Пост доступен в «инстаграме» Бастиана Бейкера.
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
11:17
-
09:40
-
09:36
-
08:45
-
00:58
-
00:54
-
00:32
- 19 февраля 2020
-
22:05
-
21:39
-
19:36
-
19:27
-
16:36
-
15:01
-
14:23
-
14:13
-
13:58
-
12:58
-
12:05
-
11:18
-
10:29
-
09:55
-
09:43
-
09:17
-
08:30
-
02:42
-
00:54
-
00:42
-
00:01
- 18 февраля 2020
-
23:51
-
23:27
-
23:01
-
22:35
-
21:58
-
20:39
-
20:35
Партнерский контент