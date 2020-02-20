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Швейцарский певец — Загитовой: спасибо, что доверилась мне

Швейцарский певец — Загитовой: спасибо, что довери
Швейцарский певец — Загитовой: спасибо, что доверилась мне
Другие / Фигурное катание 0

Популярный швейцарский певец Бастиан Бейкер, выступивший на льду вместе с российской фигуристкой Алиной Загитовой на шоу Art on Ice в Цюрихе (Швейцария), поделился эмоциями после окончания шоу. Бейкер опубликовал несколько ярких совместных снимков на своей странице в «Инстаграме».

«Это большая честь — исполнить песню Hallelujah для тебя. Определённо, для меня это был один из лучших моментов шоу. Когда организаторы сказали мне, что я буду кататься с тобой, я был невероятно счастлив. За несколько секунд до начала шоу мои ноги дрожали, я так нервничал! Спасибо, что доверилась мне, ты очень классная юная леди как на льду, так и за его пределами», – написал Бейкер.

Пост доступен в «инстаграме» Бастиана Бейкера.

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