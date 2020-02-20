Плющенко: Медведевой стоит закончить со спортом и не кататься

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить профессиональную карьеру из-за высокой конкуренции в национальной сборной.
«Медведева столько лет представляла нашу страну, что, мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие. Потому что конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой, седьмой — это её выбор. Туктамышевой объективно будет очень сложно, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Ещё сезончик можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но надо объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут. Можно, конечно, надеяться на травму у соперника, что кто-то вылетит.
Может быть, стоит менять гражданство, это выбор самих фигуристок. Я бы даже приветствовал такое. Много классных девочек и мальчиков у нас. Это спорт, и надо искать возможности выступать, самореализовываться. Если есть шанс кататься за другую страну — почему нет?» – приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».
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