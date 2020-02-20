Непряева опустилась на третью строчку в общем зачёте Кубка мира

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия), укрепила своё лидерство в общем зачёте Кубка мира. Россиянка Наталья Непряева, снявшаяся с многодневки из-за болезни, опустилась со второй на третью строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1890.

2. Хейди Венг (Норвегия) — 1303.

3. Наталья Непряева (Россия) — 1260.

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 989.

5. Джессика Диггинс (США) – 932.

6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 839.

7. Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) – 731.

8. Анамария Лампич (Словения) – 679.

9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 676.

10. Йонна Сундлинг (Швеция) – 585.

40. Яна Кирпиченко (Россия) – 116.

41. Алиса Жамбалова (Россия) – 115…

53. Анна Нечаевская (Россия) – 62…

57. Лидия Дуркина (Россия) – 54...

59. Нина Дуботолкина (Россия) – 50.