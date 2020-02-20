Непряева опустилась на третью строчку в общем зачёте Кубка мира

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия), укрепила своё лидерство в общем зачёте Кубка мира. Россиянка Наталья Непряева, снявшаяся с многодневки из-за болезни, опустилась со второй на третью строчку.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1890.
2. Хейди Венг (Норвегия) — 1303.
3. Наталья Непряева (Россия) — 1260.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 989.
5. Джессика Диггинс (США) – 932.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 839.
7. Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) – 731.
8. Анамария Лампич (Словения) – 679.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) – 676.
10. Йонна Сундлинг (Швеция) – 585.
40. Яна Кирпиченко (Россия) – 116.
41. Алиса Жамбалова (Россия) – 115…
53. Анна Нечаевская (Россия) – 62…
57. Лидия Дуркина (Россия) – 54...
59. Нина Дуботолкина (Россия) – 50.
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