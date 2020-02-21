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Большунов ответил на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода

Большунов ответил на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов не считает, что снегоход, за которым он шёл некоторые отрезки масс-старта, давал ему преимущество перед другими спортсменами. Такую мысль выразили некоторые норвежские журналисты.

«Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор. Его и видно не было толком, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — цитирует Александра «Матч ТВ».

Выиграв масс-старт, Большунову удалось увереннее закрепиться в общем зачёте Кубка мира и возглавить зачёт «Ски Тура».

Ранее лыжник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе гонки с общим стартом. Александр сломал палку, а после её замены упал после контакта с британским спортсменом.

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