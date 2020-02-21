Большунов ответил на обвинения в получении преимущества с помощью снегохода
Российский лыжник Александр Большунов не считает, что снегоход, за которым он шёл некоторые отрезки масс-старта, давал ему преимущество перед другими спортсменами. Такую мысль выразили некоторые норвежские журналисты.
«Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор. Его и видно не было толком, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — цитирует Александра «Матч ТВ».
Выиграв масс-старт, Большунову удалось увереннее закрепиться в общем зачёте Кубка мира и возглавить зачёт «Ски Тура».
Ранее лыжник рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе гонки с общим стартом. Александр сломал палку, а после её замены упал после контакта с британским спортсменом.
Большунова опять уронили и сломали палку. Но и так он победил всех! Есть видеообзор гонки
Российские лыжники помогли своему лидеру. Без подлостей, в отличие от норвежцев.
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